Разгромом завершился матч "Зенита" с участием Алипа в чемпионате России

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" одержали крупную домашнюю победу над махачкалинским "Динамо" в чемпионате России, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках шестого тура. Матч прошел на "Газпром Арене" и завершился со счетом 4:0.

Уже до перерыва хозяева поля добились отрыва благодаря голам российского вингера Андрея Мостового (29 минута), реализовавшего пенальти, и бразильского полузащитника Густаво Мантуана (35).

Во втором тайме по мячу забили еще двое российских футболистов "Зенита". Голами отличились защитник Юрий Горшков (72) и нападающий Максим Глушенков (90).

Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип вышел на замену на 68-й минуте и за отведенное время не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

Победа позволила петербуржцам набрать девять очков и подняться на пятое место. Махачкалинское "Динамо" с пятью баллами остается на 13-й позиции.

