"Елимай" обыграл "Кызылжар" в матче чемпионата Казахстана по футболу

Семейский футбольный клуб "Елимай" на своем поле одержал победу над петропавловским "Кызылжаром" в рамках матча 22-го тура Казахстанской премьер лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Спартак" в Семее и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Первый гол был забит на 24-й минуте матча. Отличился уругвайский защитник "Елимая" Кевин Ролон, которому ассистировал казахстанский нападающий Жан-Али Пайруз.

На 43-й минуте хозяева поля удвоили преимущество. Автором забитого мяча стал бразильский полузащитник Давид Майком.

После 22 туров "Елимай" набрал 38 очков и на данный момент располагается на четвертом месте чемпионата Казахстана. "Кызылжар" же с 21 баллом находится на девятой позиции турнирной таблицы КПЛ.

