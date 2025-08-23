Криштиану Роналду забил в финале за "Аль-Наср", но остался без трофея

Футболисты "Аль-Ахли" из Джидды обыграли "Аль-Наср" из Эр-Рияда в финальном матче Суперкубка Саудовской Аравии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч, как и весь турнир, прошел в Гонконге. Ранее "Аль-Наср" в полуфинале выбил "Аль-Иттихад" (2:1), а "Аль-Ахли" — "Аль-Кадисию" (5:1).

Основное время финала завершилось вничью со счетом 2:2. Столичная команда дважды выходила вперед благодаря голам португальского форварда и капитана Криштиану Роналду (41 минута) и хорватского полузащитника Марсело Брозовича (83). "Аль-Ахли" отыгрывался усилиями ивуарийского хавбека Франка Кессье (45+6) и бразильского защитника Рожера Ибаньеса (83).

По регламенту при таком результате была сразу назначена серия пенальти. Футболисты "Аль-Ахли" реализовали все пять попыток, а сенегальский вратарь команды Эдуар Менди отразил удар саудовского полузащитника Абдуллы Аль-Хайбари.

Таким образом, клуб из Джидды оказался сильнее в серии пенальти со счетом 5:3 и во второй раз стал обладателем Суперкубка Саудовской Аравии. "Аль-Наср" во втором сезоне подряд потерпел поражение в финале этого турнира.

Роналду остается без трофеев с клубом на протяжении двух лет. Единственный титул с "Аль-Насром" он выиграл в августе 2023 года в Кубке арабских чемпионов.

