Футболиста "Кайрата" и сборной Казахстана дисквалифицировали на два матча

Контрольный, дисциплинарный и этический комитет Казахстанской федерации футбола вынес санкции по итогам последних матчей национального чемпионата, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт КФФ.

На предмет нарушений были проанализированы игры 21-го тура Казахстанской премьер-лиги.

По итогам матча "Кайрата" и "Елимая" двое футболистов дисквалифицированы на два матча. За "неспортивное поведение по отношению к сопернику" отстранены защитник алматинцев и сборной Казахстана Еркин Тапалов, а также отечественный нападающий семейчан Иван Свиридов.

Шымкентский "Ордабасы" за шесть желтых карточек в матче с костанайским "Тоболом" оштрафован на 100 МРП, что равно 393 200 тенге.

Талдыкорганский "Жетысу" получил штраф в размере 60 МРП (235 920 тенге). Санкции наложены после матча с "Атырау" за "ненадлежащую организацию, несоблюдение правил безопасности и требований Регламента Чемпионата, выразившиеся в выбегании болельщиков на поле".

