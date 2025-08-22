Голевая передача Самородова помогла "Ахмату" в меньшинстве спастись от поражения

Футболисты грозненского "Ахмата" на выезде сыграли вничью с "Оренбургом" в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Газовик" и завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев поля дубль оформил чилийский форвард Хорди Томпсон (1 и 45 минуты). При этом гости остались в меньшинстве из-за быстрого удаления ангольского полузащитника Эгаша Касинтуры (5).

В меньшинстве "Ахмат" сумел отыграться после перерывами. По мячу забили бразильский хавбек Исмаэл Силва (47) и российский защитник Максим Сидоров (56).

Во втором голевом эпизоде грозненцев результативной передачей отметился нападающий сборной Казахстана Максим Самородов. Форвард вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте.

"Ахмат" же доигрывал матч вдевятером. Еще одно удаление заработал российский полузащитник Лечи Садулаев (64).

Ничья позволила грозненской команде, которой руководит бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов, набрать семь очков и подняться на седьмое место. "Оренбург" с шестью баллами замыкает десятку сильнейших.

