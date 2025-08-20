jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      44-летний бразильский вратарь побил рекорд мирового футбола по числу проведенных матчей

      Опубликовано:

      Бразильский футболист Фабио
      Фабио. Фото: Официальный сайт ФК "Флуминенсе"

      Бразильский вратарь Фабио стал рекордсменом мирового футбола по числу проведенных официальных матчей, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт "Флуминенсе".

      Команда из Рио-де-Жанейро провела прошлую встречу в рамках 1/8 финала Южноамериканского кубка и одержала победу над колумбийской "Америкой" (Кали) со счетом 2:0.

      Фабио вышел в стартовом составе "Флуминенсе" и отыграл весь матч. Это его 1391-я встреча в профессиональном футболе, что стало новым мировым рекордом. 44-летний бразилец превзошел легендарного английского вратаря Питера Шилтона, который выступал с 1966 по 1997 год.

      В честь исторического достижения Фабио получил специальную тарелку и памятную картину от руководства клуба. Против "Америки" он играл со специальной нашивкой на форме.

      "Я благодарю Бога, который позволил мне пережить этот особенный момент, достичь столь важной вехи. Было невероятно трогательно пережить такое, особенно когда моя семья была рядом во время церемонии. Достичь этого рекорда в футболке "Флуминенсе" – огромная радость. Теперь пора продолжать играть и стремиться к новым достижениям с каждым матчем", – заявил Фабио.

      Вратарь выступает за "Флуминенсе" с 2022 года. Его профессиональная карьера началась в 1997-м, ранее он играл за бразильские "Униан Байденранте", "Атлетико Паранаэнсе", "Крузейро" и "Васко да Гама". Фабио получал вызову в национальную команду, но так и не дебютировал в ней.

      Добавим, что третье место в списке футболистов с наибольшим количеством проведенных матчей занимает 40-летний португалец Криштиану Роналду (1284), который продолжает карьеру в составе "Аль-Насра" из Саудовской Аравии.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

