Разгром со счетом 5:1 определил соперника команды Роналду по финалу Суперкубка Саудовской Аравии
Опубликовано:
Футболисты "Аль-Ахли" (Джидда) разгромили "Аль-Кадисию" (Эль-Хубар) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Турнир проходит на нейтральном поле в Гонконге. Второй полуфинал завершился волевой победой "Аль-Ахли" со счетом 5:1.
"Аль-Кадисия" первой вышла вперед благодаря быстрому голу уругвайского защитника Гастона Альвареса (8 минута). Впоследствии у "Аль-Ахли" дубль оформил ивуарийский полузащитник Франк Кессье (12, 45+2), по мячу забили английский форвард Айван Тоуни (28), который реализовал пенальти, и французский хавбек Энцо Мийо (31). Окончательный счет был установлен после автогола испанского защитника Начо Фернандеса (61).
Большую часть матча "Аль-Кадисия" провела в меньшинстве. Прямую красную карточку получил ганский нападающий Кристофер Баа (42).
Победа позволила "Аль-Ахли" выйти в финал Суперкубка Саудовской Аравии, где команда встретится с "Аль-Насром" (Эр-Рияд), который ранее выбил из борьбы "Аль-Иттихад" (Джидда). Матч за титул запланирован на субботу, 23 августа.
