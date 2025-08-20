Гол Мбаппе принес "Реалу" победу в первом матче сезона Ла Лиги

Футболисты мадридского "Реала" одержали домашнюю победу над памплонской "Осасуной" в первом матче нового сезона чемпионата Испании, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу французского форварда Килиана Мбаппе, который реализовал пенальти на 51-й минуте.

Гости в концовке остались в меньшинстве. На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте прямую красную карточку получил испанский полузащитник Абель Бретонес.

Этот матч был последним в первом туре нового сезона. "Реал" набрал три очка и вошел в число промежуточных лидеров. "Осасуна", не имея баллов в активе, идет в нижней половине таблицы.

Во втором туре мадридцы сыграют на выезде с новичком Ла Лиги "Овьедо". Команды из Памплоны примет "Валенсию".

