Стал известен самый посещаемый матч 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу

Семь матчей 21-го тура Казахстанской премьер-лиги посетили 34 304 болельщика, что в среднем составляет по 4 901 фанату за игру, передает NUR.KZ со ссылкой на Kazfootball.kz.

Самой посещаемой игрой данного тура стал матч "Актобе" – "Окжетпес", который посетили 9 800 зрителей. В той встрече актюбинцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

Один из самых низких показателей посещаемости отмечается в матче в Туркестане между "Тураном" и "Кайсаром", за которым с трибун наблюдали 1 100 фанатов.

Посещаемость матчей 21-го тура премьер-лиги:

1. "Актобе" – "Окжетпес" (2:1) – 9 800 зрителей

2. "Кайрат" – "Елимай" (2:3) – 8 954

3. "Ордабасы" – "Тобол" (2:3) – 5 000

4. "Астана" – "Улытау" (4:0) – 3 450

5-6. "Кызылжар" – "Женис" (1:1) – 3 000

5-6. "Жетысу" – "Атырау" (0:0) – 3 000

7. "Туран" – "Кайсар" (1:0) – 1 100

Всего с начала чемпионата матчи премьер-лиги посетили 645 569 зрителей, что в среднем составляет 4 546 зрителей за матч.

