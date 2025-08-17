"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в центральном матче первого тура АПЛ

Футболисты лондонского "Арсенала" одержали выездную победу над "Манчестер Юнайтед" в стартовом матче Английской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура на стадионе "Олд Траффорд". Гости одержали победу со счетом 1:0.

Единственный мяч на 13-й минуте забил итальянский защитник Риккардо Калафьори, который головой поразил ворота с близкого расстояния.

Победа позволила "Арсеналу" набрать три очка и войти в число лидеров после первого тура. "Манчестер Юнайтед", не имея баллов в активе, идет в нижней части таблицы.

В следующем матче лондонцы примут на своем поле "Лидс Юнайтед", который вернулся в АПЛ из Чемпионшипа. "МЮ" же во втором туре предстоит выездная встреча со столичным "Фулхэмом".

