Зайнутдинов не помог "Динамо" избежать поражения от своей бывшей команды

Футболисты "Динамо" потерпели домашнее поражение от ЦСКА в московском дерби в рамках пятого тура Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на "ВТБ Арене — Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина". Матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

Уже в первом тайме ЦСКА заработал крупное преимущество. Голами отметились бразильский полузащитник Матеус Алвес (13 минута), сербский защитник Милан Гайич (21) и российский хавбек Матвей Кисляк (42).

После перерыва хозяева поля сократили отставание благодаря голу российского вингера Дениса Макарова (50), однако спастись от поражения не смогли.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе "Динамо" и отыграл весь первый тайм, после чего его заменили. За отведенное время лучший бомбардир в истории национальной команды не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями. Отметим, что Зайнутдинов ранее выступал за ЦСКА, откуда перешел в турецкий "Бешикташ".

Поражение стало для "Динамо" вторым подряд. В последних четырех матчах во всех турнирах у команды ничья и три поражения, в том числе одно разгромное.

С пятью очками "бело-голубые" занимают 12-е место в таблице РПЛ. ЦСКА же набрал 11 баллов и поднялся на вторую позицию, уступая только московскому "Локомотиву" (13).

