"Жетысу" и "Атырау" поделили очки в матче Казахстанской премьер-лиги

Футболисты талдыкорганского "Жетысу" и "Атырау" не выявили победителя в очном матче 21-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на Центральном стадионе "Жетысу" в Талдыкоргане. Матч прошел без забитых мячей и завершился нулевой ничьей. При этом гости превзошли соперников по числу ударов (11:7), в том числе в створ (5:2).

Данный результат позволил хозяевам поля набрать 23 очка после 21 встречи и закрепиться на девятой позиции в чемпионате Казахстана. В активе "Атырау" теперь 11 баллов после стольких же матчей, команда по-прежнему идет на 14-й строчке, замыкая турнирную таблицу.

В следующей встрече "Жетысу" сыграет на выезде с "Актобе". "Атырау" же дальше предстоит гостевой матч с кызылординским "Кайсаром".

