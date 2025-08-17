"Жетысу" и "Атырау" поделили очки в матче Казахстанской премьер-лиги
Опубликовано:
Футболисты талдыкорганского "Жетысу" и "Атырау" не выявили победителя в очном матче 21-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились на Центральном стадионе "Жетысу" в Талдыкоргане. Матч прошел без забитых мячей и завершился нулевой ничьей. При этом гости превзошли соперников по числу ударов (11:7), в том числе в створ (5:2).
Данный результат позволил хозяевам поля набрать 23 очка после 21 встречи и закрепиться на девятой позиции в чемпионате Казахстана. В активе "Атырау" теперь 11 баллов после стольких же матчей, команда по-прежнему идет на 14-й строчке, замыкая турнирную таблицу.
В следующей встрече "Жетысу" сыграет на выезде с "Актобе". "Атырау" же дальше предстоит гостевой матч с кызылординским "Кайсаром".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2276166-zhetysu-i-atyrau-podelili-ochki-v-matche-kazahstanskoy-premer-ligi/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах