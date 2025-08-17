"Астана" разгромила "Улытау" и снова стала лидером Казахстанской премьер-лиги

Столичный футбольный клуб "Астана" на своем поле одержал разгромную победу над жезказганским "Улытау" в матче 21-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0.

Первый гол был забит на 51-й минуте матча, отличился гвинейский нападающий столичного клуба Усман Камара. Спустя две минуты преимущество команды удвоил белорусский полузащитник Макс Эбонг.

На 67-й минуте нигерийский форвард астанчан Джеффри Чинеду отправил третий мяч в ворота соперника. Точку в матче поставил черногорский вингер Дритон Цамай, который укрепил преимущество хозяев поля.

"Астана" с 43 баллами вернула себе лидерство в турнирной таблице, разделяя его с алматинским "Кайратом" и при этом имея игру в запасе.

"Улытау" же c 14 очками располагается на 13-м месте в чемпионате Казахстана.

