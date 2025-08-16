jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Разгромом с двумя удалениями завершился первый матч "Барселоны" в новом сезоне Ла Лиги

      Опубликовано:

      Испанский футболист Ламин Ямаль
      Ламин Ямаль. Фото: Alex Caparros/Getty Images

      Футболисты "Барселоны" одержали крупную выездную победу над "Мальоркой" в первом туре нового сезона чемпионата Испании, передает корреспондент NUR.KZ.

      Команды встретились на стадионе "Сон Мойш" в Пальма-де-Мальорке. Гости разгромили соперников со счетом 3:0.

      Каталонцы вышли вперед благодаря быстрому голу бразильского вингера Рафиньи (7 минута), который головой замкнул заброс испанского форварда Ламина Ямаля. Затем команда укрепила преимущество после гола испанского нападающего Феррана Торреса (23), выполнившего точный удар из-за пределов штрафной площади.

      Еще до перерыва "Мальорка" осталась в меньшинстве. Сначала с поля за вторую желтую карточку был удален испанский полузащитник Ману Морланес (33). Вскоре прямую красную карточку после просмотра VAR получил косовский форвард Ведат Мурики (39).

      В концовке встречи окончательный счет установил Ямаль (90+4). После передачи от испанского полузащитника Гави он на дриблинге прошел нескольких соперников и точно пробил по воротам.

      Разгромная победа позволила "Барселоне" набрать три очка и по дополнительным показателям возглавить таблицу. У "Мальорки" пока нет баллов в активе.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

