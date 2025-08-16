"Зенит" в меньшинстве сыграл вничью со "Спартаком", Алип провел на поле первый тайм
Футболисты московского "Спартака" и санкт-петербургского "Зенита" не выявили победителя в очном матче Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках пятого тура. Матч прошел в столице России на стадионе "Лукойл Арена" и завершился результативной ничьей со счетом 2:2.
Гости вышли вперед благодаря голу Матео Кассьерры (15 минута). Он не реализовал пенальти, но в следующем эпизоде смог отправить мяч в ворота.
До перерыва "Спартак" не только отыгрался, но и вышел вперед. Голами отметились бразильский вингер Маркиньос (18) и португальский полузащитник Жедсон Фернандеш (38).
В начале второго тайма петербуржцы остались в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален бразильско-российский защитник и капитан команды Дуглас Сантос (51).
Уже в неравных составах "Зенит" смог отыграться. Окончательный счет установил российский нападающий Александр Соболев (63), ранее выступавший за "Спартак".
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип впервые в сезоне РПЛ попал в стартовый состав "Зенита". Футболист провел на поле первый тайм и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями. Сразу после перерыва его заменили.
Благодаря ничьей "Зенит" набрал шесть очков и поднялся на восьмое место в таблице. "Спартак" с пятью баллами идет на 11-й строчке.
