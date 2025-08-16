Уголовное дело возбудили из-за драки на детском чемпионате в Шымкенте

В пресс-службе департамента полиции Шымкента сообщили о возбуждении уголовного дела из-за недавней драки на детском футбольном чемпионате, передает NUR.KZ.

"По факту группового конфликта в спорткомплексе “Биик” департаментом полиции города Шымкент возбуждено уголовное дело. Все причастные к инциденту лица установлены и доставлены в полицию", - заявили в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе ДП Шымкента также отметили, что каких-либо сообщений в полицию и медучреждения об инциденте не поступало.

По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

Напомним, в матче чемпионата Казахстана среди команд футбольных центров и академий 2011 года рождения в городе Шымкенте между командами "Туран" и "Экибастуз" произошла массовая драка.

После Казахстанская федерация футбола сделала заявление о случившемся. КФФ заявляет, что подобные действия несовместимы с ценностями спорта и принципами футбола.

Виновных пообещали наказать, вплоть до пожизненной дисквалификации.

