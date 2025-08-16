"Туран" обыграл "Кайсар" и одержал четвертую победу в сезоне Казахстанской премьер-лиги
Опубликовано:
Туркестанский футбольный клуб "Туран" на своем поле одержал победу над кызылординским "Кайсаром" в матче 21-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на Туркестан арене и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.
Единственный гол на 16-й минуте первого тайма забил казахстанский нападающий Шокан Абзалов.
После 21 тура "Туран" занимает 12 место в турнирной таблице КПЛ, набрав 15 очков. Клуб из Туркестана одержал в этом сезоне четыре победы, потерпел 14 поражений и еще три встречи завершились вничью.
"Кайсар" же с 18 баллами расположился на 11-й строчке в чемпионате Казахстана. Кызылординцы в текущем сезоне КПЛ одержали три победы, потерпели восемь поражений и еще девять матчей завершили ничейным результатом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2275941-turan-obygral-kaysar-i-oderzhal-chetvertuyu-pobedu-v-sezone-kazahstanskoy-premer-ligi/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах