"Туран" обыграл "Кайсар" и одержал четвертую победу в сезоне Казахстанской премьер-лиги

Туркестанский футбольный клуб "Туран" на своем поле одержал победу над кызылординским "Кайсаром" в матче 21-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Туркестан арене и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте первого тайма забил казахстанский нападающий Шокан Абзалов.

После 21 тура "Туран" занимает 12 место в турнирной таблице КПЛ, набрав 15 очков. Клуб из Туркестана одержал в этом сезоне четыре победы, потерпел 14 поражений и еще три встречи завершились вничью.

"Кайсар" же с 18 баллами расположился на 11-й строчке в чемпионате Казахстана. Кызылординцы в текущем сезоне КПЛ одержали три победы, потерпели восемь поражений и еще девять матчей завершили ничейным результатом.

