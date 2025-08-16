"Кызылжар" в меньшинстве вырвал ничью в матче чемпионата Казахстана против "Жениса"

Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" на своем поле сыграл вничью с астанинским "Женисом" в рамках матча 21-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Карасай" в Петропавловске и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

Первый гол был забит на 43-й минуте матча, отличился казахстанский нападающий столичного коллектива Аслан Адиль, которому ассистировал отечественный защитник Саги Совет.

"Кызылжар" смог отыграться только во втором тайме на 81-й минуте. Полузащитник сборной Казахстана и петропавловского клуба Самат Жарынбетов сравнял счет с передачи ивуарийского форварда Сенина Себаи.

Отметим, хозяева поля доигрывали матч вдесятером. На старте второго тайма красную карточку получил украинский защитник Анатолий Козленко.

После 21 тура "Женис" набрал 28 баллов и находится на восьмом месте в чемпионате Казахстана.

"Кызылжар" же расположился на девятой строчке турнирной таблицы КПЛ, имея в своем активе 21 очко.

