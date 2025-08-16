"Кайрат" упустил преимущество в два мяча и проиграл "Елимаю" в матче КПЛ
Опубликовано:
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" на своем поле потерпел поражение от семейского "Елимая" в матче 21-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась поражением хозяев поля со счетом 2:3.
К окончанию первого тайма футболисты "Кайрата" вели в счете с разницей в два мяча. Дублем за алматинцев отметился бразильский форвард Эдмилсон Сантос. Под занавес стартовой половины казахстанский нападающий "Елимая" Иван Свиридов сократил отставание.
Во втором тайме семейчане смогли не просто отыграться, но и выйти вперед. Автором дубля стал тоголезский форвард Фессу Плакка, которому ассистировал полузащитник сборной Казахстана Галымжан Кенжебек.
Победа позволила "Елимаю" набрать 35 очков и укрепиться на четвертом месте чемпионата Казахстана.
"Кайрат" же с 43 баллами в активе продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице КПЛ. При этом у идущей следом за ним "Астаны" с 40 очками в запасе есть две игры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2275935-kayrat-upustil-preimushchestvo-v-dva-myacha-i-proigral-elimayu-v-matche-kpl/
