"Кайрат" упустил преимущество в два мяча и проиграл "Елимаю" в матче КПЛ

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" на своем поле потерпел поражение от семейского "Елимая" в матче 21-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась поражением хозяев поля со счетом 2:3.

К окончанию первого тайма футболисты "Кайрата" вели в счете с разницей в два мяча. Дублем за алматинцев отметился бразильский форвард Эдмилсон Сантос. Под занавес стартовой половины казахстанский нападающий "Елимая" Иван Свиридов сократил отставание.

Во втором тайме семейчане смогли не просто отыграться, но и выйти вперед. Автором дубля стал тоголезский форвард Фессу Плакка, которому ассистировал полузащитник сборной Казахстана Галымжан Кенжебек.

Победа позволила "Елимаю" набрать 35 очков и укрепиться на четвертом месте чемпионата Казахстана.

"Кайрат" же с 43 баллами в активе продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице КПЛ. При этом у идущей следом за ним "Астаны" с 40 очками в запасе есть две игры.

