    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      "Астана" вновь проиграла "Лозанне" и вылетела из еврокубков

      Опубликовано:

      Матч "Астаны" и "Лозанны" в Лиге конференций
      Матч "Астаны" и "Лозанны". Фото: Пресс-служба ФК "Астана"

      Футболисты казахстанской "Астаны" потерпели домашнее поражение от швейцарской "Лозанны" в Лиге конференций УЕФА сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

      Команды соперничали в рамках третьего квалификационного раунда третьего по значимости еврокубка. Вторая встреча двухматчевого противостояния прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

      Первый тайм прошел без голов. После перерыва забитыми мячами отметились мавританский полузащитник Бейятт Леквейри (48 минута) и малийский хавбек Гауссу Диаките (66).

      Хозяева поля завершали матч в меньшинстве. На 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален белорусский полузащитник Макс Эбонг.

      На прошлой неделе "Лозанна" на своем поле также обыграла "Астану" (3:1). Таким образом, по сумме двух встреч швейцарская команда оказалась сильнее со счетом 5:1 и вышла в раунд плей-офф. Путевку в общий этап Лиги конференций "Лозанна" оспорит с победителем пары ирландского "Сент-Патрикс Атлетик" (Дублин) и турецкого "Бешикташа" (Стамбул).

      "Астана" же завершила еврокубковую кампанию. Напомним, нынешний международный сезон столичная команда начала со второго квалификационного раунда Лиги конференций, где выбила из борьбы молдавский "Зимбру" (Кишинев).

      Из казахстанских клубов в еврокубках остался только алматинский "Кайрат". Действующий победитель КПЛ выступит в раунде плей-офф Лиги чемпионов и попадет как минимум в общий этап Лиги Европы.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

