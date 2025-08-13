Разгромом завершился матч новой команды Зайнутдинова в Кубке России по футболу

Футболисты московского "Динамо" потерпели крупное домашнее поражение от "Краснодара" в матче Кубка России сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках второго тура группы В Пути РПЛ. Матч прошел на "ВТБ Арене — Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" и завершился со счетом 4:0 в пользу гостей.

Дубль оформил российский нападающий Казбек Мукаилов (19 и 44 минуты), который дебютировал в составе "Краснодара". Еще по мячу забили бразильский вингер Густаво Фуртадо (34) и армянский полузащитник и капитан команды Эдуард Сперцян (88).

Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попал в заявку "Динамо", но на поле не вышел. Это первый матч после перехода полузащитника в московскую команду, в котором он не сыграл.

Победа позволила "Краснодару" набрать три очка и подняться на второе место в таблице, опередив "Динамо" по дополнительным показателям. Лидируют в группе самарские "Крылья Советов", в активе которых четыре балла. Замыкает квартет "Сочи" с двумя очками.

В плей-офф Пути РПЛ выйдут по две сильнейшие команды каждой из четырех групп. Клубы, которые займут третьи места, продолжат борьбу в Пути регионов, где у них не будет права на поражение. Аутсайдеры групп вылетят из Кубка России.

