Самородов не помог "Ахмату" избежать первого поражения при Черчесове
Футболисты грозненского "Ахмата", за который выступает казахстанец Максим Самородов, потерпели выездное поражение от "Оренбурга" в матче Кубка России, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники встретились во втором туре группы А Пути РПЛ. Матч прошел на стадионе "Газовик" и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
"Оренбург" вышел вперед благодаря голу российского защитника Станислава Поройкова (56 минута). "Ахмат" отыгрался уже в компенсированное ко второму тайму время — отличился ангольский полузащитник Мануэл Келиану (90+1). Однако хозяева поля вырвали победу через несколько минут — решающий мяч забил российский хавбек Владислав Камилов (90+5).
Самородов вышел в стартовом составе "Ахмата" и был заменен на 63-й минуте. Форвард сборной Казахстана не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.
Поражение стало первым для Станислава Черчесова после прихода на пост главного тренера грозненцев. Напомним, бывший рулевой сборной Казахстана в первом матче в новой должности добился сенсационной победы.
Без набранных баллов "Ахмат" занимает последнее четвертое место в группе Кубка России. "Оренбург" с тремя очками идет третьим, уступая по дополнительным показателям казанскому "Рубину". Возглавляет таблицу санкт-петербургский "Зенит", который набрал максимальные шесть баллов.
