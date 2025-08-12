Нуралы Алип помог "Зениту" одержать разгромную победу в Кубке России

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" одержали крупную домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче Кубка России, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура группы А Пути РПЛ. Матч прошел на "Газпром Арене" и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Дубль оформил колумбийский нападающий Матео Кассьерра (70 и 78 минуты), который второй мяч забил с пенальти. Автором еще одного гола стал российский форвард Вадим Шилов (83).

Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте. За отведенное время футболист не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

Победа в основное время позволила "Зениту" набрать максимальные шесть очков и единолично возглавить группу. "Рубин" с тремя баллами идет вторым. Пока не набрали очков в этом квартете грозненский "Ахмат" и "Оренбург", которые проведут очный матч в среду.

Напомним, перед стартовым свистком в игре "Зенита" и "Рубина" символический удар по мячу нанес лучший теннисист Казахстана Александр Бублик — уроженец Ленинградской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.