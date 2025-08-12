КФФ вынесла техническое поражение клубу КПЛ после победы в 20-м туре
Казахстанская федерация футбола провела заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета и вынесла решение по матчу талдыкорганского "Жетысу" и кокшетауского "Окжетпеса", передает NUR.KZ.
9 августа кокшетауский футбольный клуб "Окжетпес" на своем поле потерпел поражение от талдыкорганского "Жетысу" в матче 20-го тура Казахстанской премьер-лиги. Победный гол на счету Нурбола Ануарбекова.
Как гласит заявление Казахстанской федерации футбола на официальном сайте, Ануарбеков не имел право участвовать в данном матче, поэтому "Жетысу" получил за это техническое поражение.
"За нарушение требований пунктов 6.56, 6.119 Регламента Чемпионата, выразившуюся в неправомерном участии игрока Ануарбекова Нурбола в матче 20 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу 2025 года между командами "Окжетпес" - "Жетысу" в соответствии со статьями 51, 23 и пунктом 1 статьи 25 ДР, аннулировать результат вышеуказанного матча и присудить поражение команде "Жетысу" со счетом 0:3", - сказано в решении КФФ.
На данный момент "Окжетпес" занимает шестое место, набрав 29 баллов. "Жетысу" же теперь с 22-мя очками располагается на девятой строчке турнирной таблицы КПЛ.
