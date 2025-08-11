Команду Лионеля Месси разгромили в матче североамериканской лиги
Опубликовано:
Футболисты "Интер Майами" потерпели крупное выездное поражение от "Орландо Сити" в матче регулярного чемпионата Major League Soccer, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились на стадионе "Эксплория" в Орландо. Хозяева поля разгромили соперников со счетом 4:1.
В составе победителей дубль оформил колумбийский форвард Луис Муриэль (2 и 50 минуты), еще по мячу забили аргентинский хавбек Мартин Охеда (58) и хорватский полузащитник Марко Пашалич (88). Автором единственного гола проигравших стал итальянский полузащитник Янник Брайт (8).
Аргентинский нападающий и капитан "Интер Майами" Лионель Месси пропустил этот матч, как и предыдущий. Ранее он получил травму в игре Кубка лиг и был заменен.
В активе "Интер Майами" осталось 42 очка после 23 матчей. Команда занимает девятое место в таблице.
"Орландо Сити" с 44 баллами после 26 встреч располагается на шестой строчке.
