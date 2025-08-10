Зайнутдинов впервые вышел в стартовом составе "Динамо", но его команда упустила победу

Футболисты "Сочи" и московского "Динамо" не выявили победителя в очном матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Игра прошла на стадионе "Фишт" в Сочи и завершилась вничью со счетом 1:1. Гости вышли вперед благодаря голу российского вингера Дениса Макарова (37 минута). Хозяева поля отыгрались после точного удара российского полузащитника Максима Мухина (84).

Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов впервые вышел в стартовом составе "Динамо" и играл на позиции центрального защитника. Он провел на поле 58 минут и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями. Затем лучшего бомбардира в истории сборной Казахстана заменили.

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Динамо" в летнее трансферное окно из турецкого "Бешикташа". Ранее в новой команде он дважды выходил на замену.

Ничья с "Сочи" позволила столичному клубу набрать пять очков и догнать санкт-петербургский "Зенит" и махачкалинское "Динамо". По дополнительным показателям команда Зайнутдинова занимает десятое место.

"Сочи" же набрал первый балл в новом сезоне РПЛ и поднялся на 14-ю строчку, опередив "Ростов" и "Пари Нижний Новгород", которые позднее проведут очный матч четвертого тура.

