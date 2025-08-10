"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Кристал Пэлас" в матче за Суперкубок Англии по футболу

Футболисты лондонского "Кристал Пэлас" одержали сенсационную победу над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Игру за первый титул нового сезона принял лондонский стадион "Уэмбли". "Ливерпуль" боролся за трофей на правах действующего чемпиона страны, "Кристал Пэлас" — как обладатель Кубка Англии прошлого сезона.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. "Ливерпуль" дважды выходил вперед благодаря голам французского форварда Уго Экитике (4 минута) и нидерландского защитника Джереми Фримпонга (21), но "Кристал Пэлас" отыгрывался усилиями французского нападающего Жана-Филиппа Матета (17, с пенальти) и сенегальского полузащитника Исмаилы Сарра (77).

По окончании основного времени команды сразу провели серию пенальти, использовав по пять ударов. Футболисты "Ливерпуля" реализовали две попытки, "Кристал Пэлас" — три.

Таким образом, лондонский клуб впервые стал обладателем Суперкубка Англии. Это второй статусный трофей в истории "Кристал Пэлас" после Кубка страны прошлого сезона. Добавим, что в сентябре лондонский клуб отметит 120-летний юбилей.

