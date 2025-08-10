Неожиданным результатом завершился матч "Ордабасы" и "Кайсара" в чемпионате Казахстана

Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" на своем поле сыграл вничью с шымкентским "Ордабасы" в матче 20-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

Автором первого забитого мяча стал нападающий национальной сборной Казахстана и кызылординского клуба Айбар Жаксылыков, который отличился с пенальти на 41-й минуте матча.

Шымкентский клуб смог сравнять счет на 76-й минуте встречи. Свою команду от поражения спас сербский защитник Никола Антич.

После 20 туров "Кайсар" набрал 18 очков и сохранил за собой 11-е место в чемпионате Казахстана.

"Ордабасы" же с 28-ю баллами продолжает удерживать седьмую строчку в турнирной таблице Казахстанской премьер-лиги.

