Сенсацией завершился первый матч Черчесова в "Ахмате", Самородов получил травму
Опубликовано:
Футболисты грозненского "Ахмата" одержали сенсационную домашнюю победу над санкт-петербургским "Зенитом" в Российской премьер-лиге, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках четвертого тура. Матч прошел на "Ахмат Арене" и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный гол был забит на 30-й минуте, когда сербский защитник гостей Ваня Дркушич срезал мяч в собственные ворота.
Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов вышел в стартовом составе "Ахмата" и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями. Во втором тайме форвард получил травму, из-за которой ему потребовалась медицинская помощь. На 57-й минуте Самородова заменили, характер повреждения на момент публикации точно неизвестен.
Еще один футболист сборной Казахстана Нуралы Алип попал в заявку "Зенита", но на поле не вышел. В нынешнем сезоне РПЛ защитник пока не сыграл ни минуты.
Матч в Грозном стал дебютным для Станислава Черчесова после возвращения на пост главного тренера "Ахмата". Ранее он руководил чеченской командой в 2011-2013 гг., когда она называлась "Терек". Напомним, предыдущим местом работы российского специалиста была сборная Казахстана.
Сенсационная победа позволила "Ахмату" набрать три очка и подняться на 12-е место в таблице. "Зенит" потерпел первое поражение в сезоне и с пятью баллами идет на восьмой позиции.
