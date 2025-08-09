"Атырау" спасся от 15-го поражения в матче Казахстанской премьер-лиги против "Турана"

Футбольный клуб "Атырау" на своем поле сыграл вничью против туркестанского "Турана" в матче 20-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Мунайшы" в Атырау и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

Автором забитого гола в составе туркестанской команды стал казахстанский полузащитник Абылайхан Назимханов, который отличился во втором тайме на 56-й минуте.

"Атырау" смогли ответить мячом на 85-й минуте матча. Команду от поражения спас российский нападающий Константин Дорофеев, которому ассистировал белорусский полузащитник Руслан Юденков.

Ничья позволила командам заработать по одному баллу. После 20 туров клуб из Западного Казахстана продолжает замыкать турнирную таблицу, набрав 10 очков. "Туран" находится на одну строчку выше и имеет в своем активе 12 баллов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.