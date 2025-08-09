"Улытау" и "Кызылжар" поделили очки в матче чемпионата Казахстана по футболу

Жезказганский футбольный клуб "Улытау" на своем поле сыграл вничью с петропавловским "Кызылжаром" в матче 20-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.Kz.

Встреча прошла на стадионе "Металлург" в Жезказгане и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

Первый гол был забит на пятой минуте матча. Счет открыл казахстанский нападающий "Кызылжара" Тохтар Жангылышбай, которому ассистировал отечественный защитник Дмитрий Мирошниченко.

Футболисты "Улытау" смогли отыграться на 84-й минуте. Счет на табло сравнял казахстанский полузащитник жезказганской команды Абзал Таубай.

"Кызылжар" после 20 туров набрал 20 очков и располагается на 10-м месте в чемпионате Казахстана.

"Улытау" же с 14 баллами в активе продолжает удерживать 11-ю строчку в турнирной таблице КПЛ.

