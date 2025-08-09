"Жетысу" в меньшинстве вырвал победу у "Окжетпеса" в матче КПЛ

Кокшетауский футбольный клуб "Окжетпес" на своем поле потерпел поражение от талдыкорганского "Жетысу" в рамках 20-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Окжетпес" и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2.

Счет на 22-й минуте первого тайма открыл сьерра-леонский нападающий талдыкорганского клуба Мохаммед Буя Турай.

Кокшетаусцы сравняли на 44-й минуте. Грамотно реализовал пенальти нападающий сборной Казахстана Даурен Жумат.

В середине второго тайма казахстанский форвард Нурбол Ануарбеков снова вывел "Жетысу" вперед.

До конца матча счет не изменился. При этом коллектив из Талдыкоргана завершал матч в меньшинстве. С поля был удален Динмухаммед Кашкен.

Победа позволила талдыкорганцам набрать 22 очка и подняться на девятое место в чемпионате Казахстана.

"Окжетпес" же находится на шестой позиции в турнирной таблице КПЛ, имея в своем активе 29 очков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.