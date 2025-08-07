КФФ наложила штрафы и дисквалификации на клубы и игроков КПЛ

Прошло заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола, по итогам которого были вынесены штрафные санкции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

По итогам 19-го тура Казахстанской премьер-лиги многие команды чемпионата получили денежные штрафы и дисквалификации.

"Кызылжар" - "Тобол"

За ненадлежащую организацию, выразившуюся в слабом досмотре зрителей при входе на стадион, вследствие чего зрители проносили с собой пластиковые тары с напитками, а также выбегании болельщика к игрокам после финального свистка, в матче 19 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу 2025 года между командами "Кызылжар" - "Тобол" в соответствии со статьей 67 ДР, вынести замечание ФК "Кызылжар".

"Окжетпес" - "Елимай"

За неподобающее поведение, выразившееся в попытке зайти в судейскую комнату и использовании нецензурных выражений в адрес официального лица матча 19 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Окжетпес" - "Елимай", руководствуясь пунктом 9 главы 2 Кодекса этики КФФ, в соответствии со статьей 53 ДР, на Директора ФК "Окжетпес" Тлешева Мурата Азимбековича наложить штраф в размере 60 МРП, что составляет 235 920 (двести тридцать пять тысяч девятьсот двадцать) тенге. Директору ФК "Окжетпес" Тлешеву Мурату Азимбековичу оплатить штраф до 05 сентября 2025 года включительно.

"Актобе" - "Женис"

За неподобающее поведение болельщиков команды, выразившееся в использовании лазера и скандировании нецензурных выражений в адрес главного судьи матча 19 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Актобе" - "Женис", в соответствии с пунктом 1 статьи 64 ДР на ФК "Актобе", согласно приложению №1 к ДР наложить штраф в размере 60 МРП, что составляет 235 920 (двести тридцать пять тысяч девятьсот двадцать) тенге. ФК "Актобе" оплатить штраф до 05 сентября 2025 года включительно.

"Ордабасы" - "Атырау"

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении 5 (пяти) игроков команды в матче 19 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Ордабасы" - "Атырау", в соответствии с подпунктом 1) статьи 48 ДР, на ФК "Ордабасы", согласно приложению №1 к ДР наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 393 200 (триста девяносто три тысячи двести) тенге. ФК "Ордабасы" оплатить штраф до 05 сентября 2025 года включительно.

За неподобающее поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в адрес судейской бригады матча 19 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Ордабасы" - "Атырау", руководствуясь пунктом 9 главы 2 Кодекса этики КФФ, в соответствии со статьей 53 ДР, на главного тренера команды "Атырау" Жуковского Виталия Леонидовича наложить штраф в размере 20 МРП, что составляет 78 640 (семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок) тенге. Главному тренеру команды "Атырау" Жуковскому Виталию Леонидовичу оплатить штраф до 05 сентября 2025 года включительно.

"Жетысу" - "Туран"

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении 5 (пяти) игроков команды в матче 19 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Жетысу" - "Туран", в соответствии с подпунктом 1) статьи 48 ДР, на ФК "Жетысу", согласно приложению №1 к ДР наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 393 200 (триста девяносто три тысячи двести) тенге. ФК "Жетысу" оплатить штраф до 05 сентября 2025 года включительно.

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении 5 (пяти) игроков команды в матче 19 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Жетысу" - "Туран", в соответствии с подпунктом 1) статьи 48 ДР, на ФК "Туран", согласно приложению №1 к ДР наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 393 200 (триста девяносто три тысячи двести) тенге. ФК "Туран" оплатить штраф до 05 сентября 2025 года включительно.

За лишение соперника явной возможности забить гол в матче 19 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Жетысу" - "Туран", в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 44 ДР игрока команды "Туран" Асан Асылбека дисквалифицировать на 1 (один) матч. Срок дисквалификации считать с 04 августа 2025 года.

