КФФ наложила штрафы и дисквалификации на клубы и игроков КПЛ

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      КФФ наложила штрафы и дисквалификации на клубы и игроков КПЛ

      Опубликовано:

      Эмблема КФФ
      Эмблема КФФ. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации хоккея

      Прошло заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола, по итогам которого были вынесены штрафные санкции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

      По итогам 19-го тура Казахстанской премьер-лиги многие команды чемпионата получили денежные штрафы и дисквалификации.

      "Кызылжар" - "Тобол"

      За ненадлежащую организацию, выразившуюся в слабом досмотре зрителей при входе на стадион, вследствие чего зрители проносили с собой пластиковые тары с напитками, а также выбегании болельщика к игрокам после финального свистка, в матче 19 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу 2025 года между командами "Кызылжар" - "Тобол" в соответствии со статьей 67 ДР, вынести замечание ФК "Кызылжар".

      "Окжетпес" - "Елимай"

      За неподобающее поведение, выразившееся в попытке зайти в судейскую комнату и использовании нецензурных выражений в адрес официального лица матча 19 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Окжетпес" - "Елимай", руководствуясь пунктом 9 главы 2 Кодекса этики КФФ, в соответствии со статьей 53 ДР, на Директора ФК "Окжетпес" Тлешева Мурата Азимбековича наложить штраф в размере 60 МРП, что составляет 235 920 (двести тридцать пять тысяч девятьсот двадцать) тенге. Директору ФК "Окжетпес" Тлешеву Мурату Азимбековичу оплатить штраф до 05 сентября 2025 года включительно.

      "Актобе" - "Женис"

      За неподобающее поведение болельщиков команды, выразившееся в использовании лазера и скандировании нецензурных выражений в адрес главного судьи матча 19 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Актобе" - "Женис", в соответствии с пунктом 1 статьи 64 ДР на ФК "Актобе", согласно приложению №1 к ДР наложить штраф в размере 60 МРП, что составляет 235 920 (двести тридцать пять тысяч девятьсот двадцать) тенге. ФК "Актобе" оплатить штраф до 05 сентября 2025 года включительно.

      "Ордабасы" - "Атырау"

      За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении 5 (пяти) игроков команды в матче 19 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Ордабасы" - "Атырау", в соответствии с подпунктом 1) статьи 48 ДР, на ФК "Ордабасы", согласно приложению №1 к ДР наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 393 200 (триста девяносто три тысячи двести) тенге. ФК "Ордабасы" оплатить штраф до 05 сентября 2025 года включительно.

      За неподобающее поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в адрес судейской бригады матча 19 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Ордабасы" - "Атырау", руководствуясь пунктом 9 главы 2 Кодекса этики КФФ, в соответствии со статьей 53 ДР, на главного тренера команды "Атырау" Жуковского Виталия Леонидовича наложить штраф в размере 20 МРП, что составляет 78 640 (семьдесят восемь тысяч шестьсот сорок) тенге. Главному тренеру команды "Атырау" Жуковскому Виталию Леонидовичу оплатить штраф до 05 сентября 2025 года включительно.

      "Жетысу" - "Туран"

      За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении 5 (пяти) игроков команды в матче 19 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Жетысу" - "Туран", в соответствии с подпунктом 1) статьи 48 ДР, на ФК "Жетысу", согласно приложению №1 к ДР наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 393 200 (триста девяносто три тысячи двести) тенге. ФК "Жетысу" оплатить штраф до 05 сентября 2025 года включительно.

      За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении 5 (пяти) игроков команды в матче 19 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Жетысу" - "Туран", в соответствии с подпунктом 1) статьи 48 ДР, на ФК "Туран", согласно приложению №1 к ДР наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 393 200 (триста девяносто три тысячи двести) тенге. ФК "Туран" оплатить штраф до 05 сентября 2025 года включительно.

      За лишение соперника явной возможности забить гол в матче 19 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами "Жетысу" - "Туран", в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 44 ДР игрока команды "Туран" Асан Асылбека дисквалифицировать на 1 (один) матч. Срок дисквалификации считать с 04 августа 2025 года.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.