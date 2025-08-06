Черчесов стал главным тренером команды, за которую выступает Самородов

Станислав Черчесов стал новым главным тренером грозненского "Ахмата", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление российского футбольного клуба.

Во вторник клуб из столицы Чечни объявил об отставке тренерского штаба Александра Сторожука. Под руководством российского специалиста, который возглавил команду в июне, "Ахмат" проиграл все четыре матча в новом сезоне: три — в Российской премьер-лиге и один — в Кубке России.

Новым главным тренером грозненцев стал Станислав Черчесов, с ним подписан контракт на три года. В 2011-2013 гг. специалист уже возглавлял "Ахмат", который тогда назывался "Терек".

Для 61-летнего Черчесова это первая тренерская работа после ухода из сборной Казахстана. Напомним, отечественная национальная команда под руководством россиянина в прошлом году потерпела пять поражений при одной ничьей в Лиге наций и вылетела в третий по силе дивизион.

Добавим, что в "Ахмате" выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.

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