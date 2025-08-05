Клуб казахстанского футболиста Самородова уволил главного тренера через три тура после старта сезона
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Грозненский футбольный клуб "Ахмат", за который выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородова, в Telegram-канале объявил о кадровых перестановках, передает NUR.KZ.
Команду из столицы Чечни покинул тренерский штаб Александра Сторожука. Отмечается, что трудовой договор был расторгнут по согласию сторон.
В "Ахмате" выразили благодарность 43-летнему российскому специалисту за совместную работу. Готовить команду к следующему матчу будет новый главный тренер, имя которого объявят позднее.
Сторожук возглавил "Ахмат" в июне. Таким образом, он проработал в клубе менее двух месяцев. Под его руководством грозненцы проиграли все три матча нового сезона Российской премьер-лиги, на данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице. Кроме того, при Сторожуке "Ахмат" с поражения стартовал в Кубке России.
Напомним, Самородов выступает за чеченскую команду с августа прошлого года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2272350-klub-kazahstanskogo-futbolista-samorodova-uvolil-glavnogo-trenera-cherez-tri-tura-posle-starta-sezona/
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