Самородов не помог "Ахмату" избежать третьего подряд поражения в чемпионате России по футболу

Футболисты грозненского "Ахмата" потерпели выездное поражение от махачкалинского "Динамо" в матче Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура. Матч прошел на "Анжи Арене" в Каспийске и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч на первой минуте забил российский нападающий Гамид Агаларов.

Форвард сборной Казахстана и "Ахмата" Максим Самородов вышел в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте. За отведенное время футболист не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

Поражение стало для "Ахмата" третьим подряд в РПЛ. Команда из столицы Чечни без набранных баллов идет на 13-й позиции, по дополнительным показателям опережая "Ростов", "Пари Нижний Новгород" и "Сочи". Махачкалинское "Динамо" с четырьмя очками поднялось на девятое место.

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