"Зенит" благодаря пенальти вырвал ничью в матче с ЦСКА, Алип остался в запасе

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" и московского ЦСКА не выявили победителя в очном матче Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура. Матч прошел на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершился вничью со счетом 1:1.

Гости вышли вперед в первом тайме благодаря голу бразильского форварда Алеррандро (33 минута). Хозяева поля смогли отыграться после перерыва. Окончательный счет установил российский нападающий Александр Соболев, реализовавший пенальти (76).

Защитник сборной Казахстана и "Зенита" Нуралы Алип попал в заявку, но провел весь матч на скамейке запасных. В нынешнем сезоне футболист еще не играл в РПЛ, а выходил на поле только в Кубке России.

Ничья позволила "Зениту" набрать пять очков и подняться на шестое место. У ЦСКА столько же баллов, московская команда идет строчкой ниже.

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