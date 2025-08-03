"Атырау" совершил камбэк и вырвал ничью в матче с "Ордабасы" в чемпионате Казахстана
Опубликовано:
Футбольный клуб "Атырау" на выезде сыграл вничью с шымкентским "Ордабасы" в рамках матча 19-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась ничейным результатом с итоговым счетом 2:2.
Первый гол был забит уже на 3-й минуте матча. Казахстанский нападающий Эльхан Астанов вывел шымкентцев вперед. На 26-й минуте грузинский форвард Лука Имнадзе удвоил преимущество "Ордабасы".
"Атырау" смог отыграться после перерыва. На 51-й минуте белорусский защитник Руслан Юденков стал автором забитого мяча.
На 79-й минуте российский нападающий Константин Дорофеев поставил точку в матче, сравняв счет.
После 19 туров "Ордабасы" с 27 очками занимает седьмое место в чемпионате Казахстана.
"Атырау" замыкает турнирную таблицу КПЛ, набрав 9 баллов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2271678-atyrau-sovershil-kambek-i-vyrval-nichyu-v-matche-s-ordabasy-v-chempionate-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах