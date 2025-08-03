"Атырау" совершил камбэк и вырвал ничью в матче с "Ордабасы" в чемпионате Казахстана

Футбольный клуб "Атырау" на выезде сыграл вничью с шымкентским "Ордабасы" в рамках матча 19-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась ничейным результатом с итоговым счетом 2:2.

Первый гол был забит уже на 3-й минуте матча. Казахстанский нападающий Эльхан Астанов вывел шымкентцев вперед. На 26-й минуте грузинский форвард Лука Имнадзе удвоил преимущество "Ордабасы".

"Атырау" смог отыграться после перерыва. На 51-й минуте белорусский защитник Руслан Юденков стал автором забитого мяча.

На 79-й минуте российский нападающий Константин Дорофеев поставил точку в матче, сравняв счет.

После 19 туров "Ордабасы" с 27 очками занимает седьмое место в чемпионате Казахстана.

"Атырау" замыкает турнирную таблицу КПЛ, набрав 9 баллов.

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