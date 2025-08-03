Два удаления и травма Месси: матч "Интер Майами" в Кубке лиг дошел до серии пенальти

Футболисты американского "Интер Майами" в серии пенальти дома обыграли мексиканскую "Некаксу" в матче Кубка лиг 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура в Форт-Лодердейле. Основное время завершилось вничью со счетом 2:2.

В составе "Интер Майами" голами отметились венесуэльский полузащитник Теласко Сеговия (12 минута) и испанский защитник Жорди Альба (90+2). За команду из Агуаскальентеса мячи забили аргентинский форвард Томас Бадалони (33) и мексиканский нападающий Рикардо Монреаль (81).

В серии пенальти "Интер Майами" оказался сильнее со счетом 5:4. При этом в основное время соперники остались в меньшинстве. У команды из США был удален уругвайский защитник Максимилиано Фалькон (17), у их оппонентов — мексиканский игрок обороны Кристиан Кальдерон (61).

Добавим, что в начале встречи травму получил Лионель Месси. Аргентинский форвард получил повреждение в борьбе с несколькими футболистами соперника. Как информирует сайт MLS, капитану "Интер Майами" оказывали медицинскую помощь, предположительно, в области правого подколенного сухожилия или паха. На 11-й минуте Месси заменили.

Победа в серии пенальти принесла "Интер Майами" два из трех возможных очков. С пятью баллами после двух туров команда занимает второе место в таблице клубов MLS. "Некакса" с четырьмя очками идет на пятой позиции в зоне мексиканской лиги.

В Кубке лиг принимают участие по 18 клубов из MLS и чемпионата Мексики. На общем этапе все команды проведут по три матча с соперниками из другой лиги. По четыре сильнейших клуба из каждой лиги выйдут в плей-офф, который начнется с четвертьфинальной стадии.

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