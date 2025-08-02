"Динамо" проиграло действующим чемпионам России во втором матче Зайнутдинова
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Футболисты "Краснодара" и московского "Динамо" и не выявили победителя в очном матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились на "Ozon Арене" в Краснодаре. Матч завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.
Единственный мяч на 87-й минуте забил Джон Кордоба. Колумбийский форвард после передачи армянского полузащитника и капитана команды Эдуарда Сперцяна точно пробил от перекладины из-за пределов штрафной площади.
Полузащитник сборной Казахстана и "Динамо" Бахтиер Зайнутдинов начал встречу на скамейке запасных. На 76-й минуте он вышел на замену и за отведенное время не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.
Матч стал для Зайнутдинова вторым после перехода в "Динамо" из турецкого "Бешикташа". Дебют за московскую команду получился для лучшего бомбардира сборной Казахстана победным, но состоялся в рамках Кубка России.
Поражение от "Краснодара" стало для "Динамо" первым в нынешнем сезоне. С четырьмя очками "бело-голубые" занимают девятое место в РПЛ. Действующие чемпионы России набрали шесть баллов и поднялись на третью позицию.
Напомним, ранее Зайнутдинов обозначил принципиальный момент при переходе из турецкой Суперлиги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2271552-dinamo-proigralo-deystvuyushchim-chempionam-rossii-vo-vtorom-matche-zaynutdinova/
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