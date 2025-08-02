Гол футболиста сборной Казахстана спас "Елимай" от поражения "Окжетпесу" в матче КПЛ
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Кокшетауский футбольный клуб "Окжетпес" на свое поле сыграл вничью против семейского "Елимая" в рамках 19-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Окжетпес" в Кокшетау и завершилась результативной ничьей с итоговым счетом 1:1.
Первый гол после перерыва на 55-й минуте забил казахстанский нападающий Даурен Жумат, которому ассистировал сербский полузащитник Никола Цуцкич.
На 66-й минуте матча нападающий сборной Казахстана и семейского клуба Галымжан Кенжебек сравнял счет, грамотно реализовав пенальти.
После 19 туров "Елимай" с 29 очками продолжает занимать пятое место в чемпионате Казахстана.
"Окжетпес" же, имея столько же баллов в активе, располагается на шестой позиции турнирной таблицы КПЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2271525-gol-futbolista-sbornoy-kazahstana-spas-elimay-ot-porazheniya-okzhetpesu-v-matche-kpl/
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