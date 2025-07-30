Алип в роли капитана помог "Зениту" обыграть "Ахмат" Самородова в Кубке России

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" одержали выездную победу над грозненским "Ахматом" в матче Кубка России сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура группы А Пути РПЛ. Матч прошел на "Ахмат Арене" и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

"Зенит" забил два быстрых мяча усилиями российского защитника Арсена Адамова (3 минута) и аргентинского форварда Лусиано Гонду (8). Хозяева поля отыграли один гол в концовке благодаря пенальти, реализованному нападающим из Буркина-Фасо Мохамедом Конате (83).

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вывел "Зенит" на поле с капитанской повязкой и отыграл весь матч. Также всю встречу провел форвард национальной команды и "Ахмата" Максим Самородов. Оба казахстанца не отметились результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

Благодаря победе в основное время "Зенит" набрал три очка и возглавил группу, где также выступают казанский "Рубин" и "Оренбург". У "Ахмата" пока нет баллов в активе.

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