Алип в роли капитана помог "Зениту" обыграть "Ахмат" Самородова в Кубке России
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Футболисты санкт-петербургского "Зенита" одержали выездную победу над грозненским "Ахматом" в матче Кубка России сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках первого тура группы А Пути РПЛ. Матч прошел на "Ахмат Арене" и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
"Зенит" забил два быстрых мяча усилиями российского защитника Арсена Адамова (3 минута) и аргентинского форварда Лусиано Гонду (8). Хозяева поля отыграли один гол в концовке благодаря пенальти, реализованному нападающим из Буркина-Фасо Мохамедом Конате (83).
Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вывел "Зенит" на поле с капитанской повязкой и отыграл весь матч. Также всю встречу провел форвард национальной команды и "Ахмата" Максим Самородов. Оба казахстанца не отметились результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.
Благодаря победе в основное время "Зенит" набрал три очка и возглавил группу, где также выступают казанский "Рубин" и "Оренбург". У "Ахмата" пока нет баллов в активе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2270646-alip-v-roli-kapitana-pomog-zenitu-obygrat-ahmat-samorodova-v-kubke-rossii/
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