Узбекистанский футболист Аббосбек Файзуллаев перешел в турецкую Суперлигу

Футболист сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев перешел из российского ЦСКА в турецкий "Истамбул Башакшехир", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу стамбульского клуба.

Соглашение "Истамбул Башакшехир" с 21‑летним полузащитником рассчитано на 5 лет.

"Мы приветствуем Файзуллаева в нашей семье и желаем ему успехов в оранжево‑темно‑синей футболке", — говорится в заявлении турецкого клуба.

Отметим, Файзуллаев начал выступление за московский ЦСКА с августа 2023 года. Всего он провел за красно-синих 72 матча, забил восемь голов и отдал 22 передачи.

Вместе с армейским клубом футболист сборной Узбекистана завоевал Кубок России, Суперкубок России и бронзу РПЛ. В период выступления за команду признавался лучшим молодым игроком года в Азии.

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