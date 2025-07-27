"Зенит" без Нуралы Алипа на последних минутах упустил победу в матче РПЛ
Опубликовано:
Футболисты санкт-петербургского "Зенита", за который выступает казахстанец Нуралы Алип, впервые в сезоне 2025/26 Российской премьер-лиги потеряли очки, передает корреспондент NUR.KZ.
Во втором туре РПЛ команда приняла на своем поле казанский "Рубин". Матч прошел на "Газпром Арене" и завершился вничью со счетом 2:2.
Хозяева до перерыва забили дважды. Сначала российский вингер Андрей Мостовой реализовал пенальти (11 минута), а затем после его передачи отличился колумбийский форвард Матео Кассьерра (37).
Однако во втором тайме гости смогли не только сократить отставание, но и вырвать ничью. Быстрый мяч после перерыва забил хорватский полузащитник Велдин Ходжа (47), а окончательный счет установил албанский нападающий Мирлинд Даку (90).
Алип провел весь матч на скамейке запасных. В новом сезоне РПЛ защитник сборной Казахстана пока не сыграл ни минуты.
"Рубин" и "Зенит" набрали по четыре очка и пока в турнирной таблице занимают седьмое и восьмое места соответственно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2269422-zenit-bez-nuraly-alipa-na-poslednih-minutah-upustil-pobedu-v-matche-rpl/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах