"Ордабасы" разгромил "Туран" и улучшил положение в турнирной таблице КПЛ
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Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" на выезде обыграл туркестанский "Туран" в рамках матча 18-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на Туркестан арене и завершилась победой гостей поля со счетом 4:0.
Первый гол был забит только в середине второго тайма. На 65-й минуте матча отличился украинский полузащитник шымкентского клуба Владислав Наумец. Затем хорватский форвард Дарио Чанаджия и грузинский нападающий Лука Имнадзе упрочили преимущество "Ордабасы", забив второй и третий мяч. Точку в матче поставил защитник сборной Казахстана Сергей Малый, который отправил четвертый гол в ворота туркестанцев.
Победа позволила "Ордабасы" набрать 26 очков и подняться на седьмое место в чемпионате Казахстана.
"Туран" после 18 туров с 11-ю баллами в активе занимает 13-ю позицию в турнирной таблице КПЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2269398-ordabasy-razgromil-turan-i-uluchshil-polozhenie-v-turnirnoy-tablice-kpl/
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