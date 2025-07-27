Команда Самородова потерпела второе подряд поражение в новом сезоне Российской премьер-лиги

Футболисты грозненского "Ахмата", за который выступает казахстанец Максим Самородов, потерпели второе поражение в Российской премьер-лиге, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье команда из Чечни в рамках второго тура сыграла на выезде с московским ЦСКА. Матч прошел на "ВЭБ Арене" и завершился волевой победой хозяев поля со счетом 2:1.

У гостей отличился аргентинский форвард Брайан Мансилья (15 минута). Однако затем в составе ЦСКА дубль оформил российский защитник Данил Круговой (45+2, 45+3).

"Ахмат" завершал матч в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален боснийский защитник Дарко Тодорович (86).

Самородов начал игру в запасе и вышел на поле сразу после перерыва. За второй тайм форвард сборной Казахстана не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

На данный момент "Ахмат" проиграл оба матча в новом сезоне РПЛ. Без набранных баллов грозненцы занимают 14-е место, по дополнительным показателям опережая только "Пари Нижний Новгород" и "Сочи". ЦСКА же с четырьмя очками пока идет на шестой позиции.

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