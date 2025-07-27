Команда Самородова потерпела второе подряд поражение в новом сезоне Российской премьер-лиги
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Футболисты грозненского "Ахмата", за который выступает казахстанец Максим Самородов, потерпели второе поражение в Российской премьер-лиге, передает корреспондент NUR.KZ.
В воскресенье команда из Чечни в рамках второго тура сыграла на выезде с московским ЦСКА. Матч прошел на "ВЭБ Арене" и завершился волевой победой хозяев поля со счетом 2:1.
У гостей отличился аргентинский форвард Брайан Мансилья (15 минута). Однако затем в составе ЦСКА дубль оформил российский защитник Данил Круговой (45+2, 45+3).
"Ахмат" завершал матч в меньшинстве. За вторую желтую карточку был удален боснийский защитник Дарко Тодорович (86).
Самородов начал игру в запасе и вышел на поле сразу после перерыва. За второй тайм форвард сборной Казахстана не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.
На данный момент "Ахмат" проиграл оба матча в новом сезоне РПЛ. Без набранных баллов грозненцы занимают 14-е место, по дополнительным показателям опережая только "Пари Нижний Новгород" и "Сочи". ЦСКА же с четырьмя очками пока идет на шестой позиции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2269395-komanda-samorodova-poterpela-vtoroe-podryad-porazhenie-v-novom-sezone-rossiyskoy-premer-ligi/
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