"Кайсар" с одним удалением вырвал победу в матче КПЛ против "Кызылжара"
Опубликовано:
Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" на своем поле обыграл петропавловский "Кызылжар" в рамках матча 18-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась победой хозяев поля с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол на третьей минуте первого тайма забил казахстанский защитник "Кайсара" Никита Губарев, которому ассистировал отечественный нападающий Оркен Махан.
В концовке второго тайма кызылординцы остались доигрывать матч вдесятером. На 87-й минуте красную карточку получил полузащитник Абылайхан Толегенов.
После 18 туров "Кайсар" смог набрать 17 очков и располагается на десятом месте в чемпионате Казахстана.
"Кызылжар" же продолжает удерживать девятую позицию в турнирной таблице КПЛ, имея в своем активе 19 баллов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2269221-kaysar-s-odnim-udaleniem-vyrval-pobedu-v-matche-kpl-protiv-kyzylzhara/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах