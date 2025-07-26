"Кайсар" с одним удалением вырвал победу в матче КПЛ против "Кызылжара"

Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" на своем поле обыграл петропавловский "Кызылжар" в рамках матча 18-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась победой хозяев поля с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол на третьей минуте первого тайма забил казахстанский защитник "Кайсара" Никита Губарев, которому ассистировал отечественный нападающий Оркен Махан.

В концовке второго тайма кызылординцы остались доигрывать матч вдесятером. На 87-й минуте красную карточку получил полузащитник Абылайхан Толегенов.

После 18 туров "Кайсар" смог набрать 17 очков и располагается на десятом месте в чемпионате Казахстана.

"Кызылжар" же продолжает удерживать девятую позицию в турнирной таблице КПЛ, имея в своем активе 19 баллов.

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