"Кайрат" обыграл "Тобол" и стал одним из лидеров в чемпионате Казахстана по футболу
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Алматинский футбольный клуб "Кайрат" на выезде обыграл костанайский "Тобол" в рамках матча 18-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на "Тобол Арене" и завершилась победой гостей поля со счетом 3:1.
Первый гол был забит в компенсированное к первому тайму время, отличился португальский форвард алматинцев Жоржинью.
На 68-й минуте второго тайма белорусский полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко упрочил преимущество своей команды.
Через десять минут марокканский хавбек "Тобола" Ахмед Эль-Мессауди реализовал пенальти и смог размочить счет.
Точку в матче на 90-й минуте поставил бразильский нападающий Рикардиньо, оформивший третий гол алматинского клуба.
Победа позволила "Кайрату" набрать 40 очков. На данный момент клуб из Алматы делит первое место с "Астаной".
"Тобол" с 35 баллами располагается на третьей позиции турнирной таблицы КПЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2269218-kayrat-obygral-tobol-i-stal-odnim-iz-liderov-v-chempionate-kazahstana-po-futbolu/
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