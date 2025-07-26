"Кайрат" обыграл "Тобол" и стал одним из лидеров в чемпионате Казахстана по футболу

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" на выезде обыграл костанайский "Тобол" в рамках матча 18-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Тобол Арене" и завершилась победой гостей поля со счетом 3:1.

Первый гол был забит в компенсированное к первому тайму время, отличился португальский форвард алматинцев Жоржинью.

На 68-й минуте второго тайма белорусский полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко упрочил преимущество своей команды.

Через десять минут марокканский хавбек "Тобола" Ахмед Эль-Мессауди реализовал пенальти и смог размочить счет.

Точку в матче на 90-й минуте поставил бразильский нападающий Рикардиньо, оформивший третий гол алматинского клуба.

Победа позволила "Кайрату" набрать 40 очков. На данный момент клуб из Алматы делит первое место с "Астаной".

"Тобол" с 35 баллами располагается на третьей позиции турнирной таблицы КПЛ.

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