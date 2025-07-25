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    Спорт

      "Женис" и "Окжетпес" не выявили победителя в матче чемпионата Казахстана по футболу

      Опубликовано:

      Матч "Женис" - "Окжетпес"
      Матч "Женис" - "Окжетпес". Фото: пресс-служба ФК "Женис"

      Астанинский футбольный клуб "Женис" на своем поле сыграл вничью с кокшетауским "Окжетпесом" в рамках 18-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

      Встреча прошла на стадионе "Астана арена" и завершилась безрезультативной ничьей со счетом - 0:0.

      На протяжении матча явное преимущество удерживали хозяева поля. За всю игру футболисты "Жениса" нанесли по воротам соперников два удара. Столько же опасных моментов создали игроки "Окжетпеса". При этом усилия обеих команд не привели к голу.

      После 18 туров кокшетауский коллектив продолжает удерживать пятое место в чемпионате Казахстана, набрав 28 очков. Следующий матч "Окжетпес" проведет на домашнем поле 2 августа.

      "Женис" же с 24-мя баллами расположился на седьмой строчке турнирной таблицы КПЛ. 3 августа столичная команда на выезде сыграет против "Актобе".

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