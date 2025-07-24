"Актобе" обыграл самую титулованную команду Чехии в Лиге конференций

Футболисты казахстанского "Актобе" обыграли чешскую "Спарту" из Праги в домашнем матче Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды соперничают в рамках второго квалификационного раунда третьего по значимости еврокубка. Первая встреча двухматчевого противостояния прошла на Центральном стадионе Актобе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

До перерыва актюбинцы вышли вперед благодаря голу Даниэля Сосы (29 минуты). Ганско-нигерский нападающий головой замкнул навес румынского защитника Богдана Вэтэжелу.

Во втором тайме "Актобе" забил еще раз. Преимущество команды упрочил казахстанский форвард Оралхан Омиртаев (83), который реализовал выход один на один после передачи Сосы.

В концовке гости смогли сократить отставание. Пенальти реализовал сербский полузащитник Велько Бирманчевич (90).

Ответный матч между командами пройдет в Праге 31 июля. Победитель по сумме двух встреч будет соперничать в третьем квалификационном раунде с сильнейшим из пары "Арарата-Армении" (Ереван) и румынского "Университатя Клуж" (Клуж-Напока), а проигравший завершит еврокубковую кампанию.

Напомним, "Актобе" на правах действующего обладателя Кубка Казахстана начал международный сезон в первом отборочном раунде Лиги Европы, но уступил польской "Легии" из Варшавы. "Спарта" же только начала еврокубковую кампанию.

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